¿Qué Países son Invadidos por Aviones Rusos? Lista de Naciones que Rusia Viola su Espacio Aéreo

Luego de darse a conocer que aviones rusos violaron el espacio aéreo de Estonia, un país miembro de la OTAN, surge la pregunta de si ¿esta acción por parte del presidente Putin no tiene precedentes y es la primera vez? Esto sucede mientras se intensifica el temor a una Tercera Guerra Mundial. En N+ hacemos un recuento de otras ocasiones.

19 de septiembre de 2025

Según informes, tres aviones rusos violaron el espacio aéreo de Estonia. Se trató de tres cazas MiG-31 que cruzaron el espacio aéreo de Estonia durante aproximadamente 12 minutos, solo una semana después de que drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia, otro país de la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, acusó a Rusia de haberlo hecho cuatro veces ese año en su espacio aéreo.

This morning 3 Russian MiG-31s violated 🇪🇪 airspace over the Gulf of Finland. NATO 🇮🇹 fighters responded swiftly & escorted them them out.



This is a grave & unacceptable provocation. 🇪🇪 has requested NATO Article 4 consultations. Our response must be united & firm.



Grateful to… — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 19, 2025

Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia cuatro veces este año, lo cual es inaceptable en sí mismo, pero la violación de hoy, durante la cual tres cazas entraron en nuestro espacio aéreo, es de una descarada sin precedentes

La OTAN declaró que respondió de inmediato e interceptó las aeronaves.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añadió en X:

Europe stands with Estonia in the face of Russia’s latest violation of our airspace.



We will respond to every provocation with determination while investing in a stronger Eastern flank.



As threats escalate, so too will our pressure.



I call on EU leaders to swiftly approve our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025

Europa apoya a Estonia ante la última violación de nuestro espacio aéreo por parte de Rusia



Miércoles 10 de septiembre de 2025

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que soldados de la OTAN y las fuerzas armadas de su país habían interceptado varios drones, posteriormente identificados como rusos, que habían cruzado el espacio aéreo polaco durante la noche. Así lo declaró:

W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa - polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025

Anoche, el espacio aéreo polaco fue violado por una gran cantidad de drones rusos. Los drones que representaban una amenaza directa fueron derribados.Era la primera vez desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en 2022 que los recursos militares de la OTAN se enfrentan a equipos rusos

Sábado 13 de septiembre de 2025

La Fuerza Aérea de Rumania reportó que un vehículo aéreo no tripulado de las tropas de Rusia invadió su espacio aéreo, en un episodio ocurrido la tarde del sábado 13 de septiembre.

En otro comunicado emitido, las autoridades rumanas explicaron que se trató de “un dron usado por Rusia en sus ataques contra Ucrania".

¿Sanciones contra Rusia desatan enojo del Kremlin?

Las últimas provocaciones de Rusia ocurren cuando la Unión Europea anunció el 19 paquete de sanciones contra el Kremlin por la invasión a Ucrania.

¿Cuántos países han denunciado en 2025 violación aérea de Rusia?

De esta forma, Estonia en es este viernes 19 de septiembre de 2025, se convirtió en el tercer país de la OTAN en denunciar la entrada no permitida de aeronaves rusas en su espacio aéreo, luego de los casos reportados por Polonia y Rumania.

