Zelenski y Trump se Reúnen en Búsqueda de Plan de Paz Entre Ucrania y Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrán una reunión este domingo en Florida, sobre un plan de paz entre Ucrania y Rusia.

Pese a ello, las fuerzas armadas rusas siguiieron sus ataques contra Ucrania. Los rusos lanzaron un ataque contra zonas residenciales e infraestructuras críticas en Jerson y dejaron a parte de la ciudad sin electricidad, informo en su cuenta de Facebook el jefe de la administración militar de la región, Jaroslav Schanko.

"Terroristas rusos han lanzado una vez más un gran ataque con lanzamiento múltiple de misiles sobre la ciudad. Zonas residenciales e importantes infraestructuras están en llamas", escribió Schanko.

"De momento estamos recabando información sobre víctimas", agregó.

En la noche también hubo ataques contra Dnipropetrovsk que alcanzaron una institución educativa, una granja y un gasoducto, informó la administración militar en Telegram.

Un día antes hubo un ataque generalizado contra Kiev que causó al menos un muerto y una veintena de heridos y llevó a Zelenski a decir que Rusia responde con drones y misiles a los esfuerzos de paz.

