Rodeado de Miles de Niños el Papa Francisco Pide Construir un Mundo de Paz

En el estadio Olímpico de Roma, el papa Francisco se reunió con miles de niños - y unas 50 mil personas en total - en la primera Jornada Mundial de los Niños (JMN) celebrada por la Iglesia y en la que el pontífice pidió para construir un mundo de paz.

En esta primera jornada, que se repetirá cada dos años, siempre en Roma, el papa respondió a las preguntas de las infancias, escuchó canciones y hizo el saque inicial de un breve partido capitaneado por el portero italiano Gianlugi Buffon. Después el pontífice firmó, como su fuera una estrella del fútbol, la camiseta de los pequeños que jugaron.

Recemos por los niños que no pueden ir a la escuela, que sufren por la guerra, por los niños que no tienen comida, por los niños que están enfermos y nadie se ocupa de ellos.

Sentado en un sillón, colocado al borde de la pista de atletismo y rodeado de niños, Francisco escuchó las preguntas de Eugenia, una niña ucraniana que escapó de la guerra o el interrogante de Luis Gabriel de Nicaragua que preguntó por qué hay niños que no tienen casa.

Lamentablemente hay tanta gente que no tiene trabajo, no tiene casa, vive en carpas, muchas veces no tiene comida", dijo y agregó; "esto es fruto de la malicia, es fruto del egoísmo de la guerra. Hay tanta maldad y tanto egoísmo, tantos países gastan dinero en comprar armas y en destruir, y hay gente que no tiene qué comer".