Shein, en la Mira de Autoridades Francesas por Venta de Muñecas Sexuales con Apariencia Infantil

Autoridades francesas realizan una investigación contra Shein luego de surgir informes sobre la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil en su sitio web, dicha empresa está bajo un escrutinio cada vez mayor por sus prácticas comerciales y su supervisión del mercado en línea.

Shein, el gigante de la moda rápida, vuelve a estar bajo críticas en Francia, el caso ha sido remitido a la Fiscalía y a Arcom, el regulador de internet y radiodifusión del país, por la Dirección General de Protección al Consumidor y Radiodifusión (DGCCRF) francesa, de acuerdo con medios locales.

Al respecto, Shein aseguró que los productos ya fueron retirados en cuanto se detectó el problema y que se está llevando a cabo una investigación interna exhaustiva para determinar cómo se pudo eludir su mecanismo de control. La empresa también indicó que está revisando el caso para eliminar productos similares.

Llueven críticas a Shein al abrir primera tienda en París

Las acusaciones se producen justo antes de la apertura de la primera tienda permanente de Shein fuera de Estados Unidos, en París.

¿Qué denuncia se ha puesto en Francia contra Shein?

La Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF), organismo francés de defensa del consumidor, ha denunciado al gigante asiático ante las autoridades.

La denuncia se refiere a la venta de "muñecas sexuales con apariencia infantil" en su sitio web. La Dirección General de Competencia afirmó que la descripción y categorización en línea de estas muñecas "hace difícil dudar de la naturaleza de pornografía infantil del contenido".

¿Qué dice Shein sobre las acusaciones?

En respuesta a las acusaciones, Shein declaró que "los productos en cuestión fueron retirados inmediatamente de la venta en cuanto “tuvieron conocimiento de esos graves problemas".

La empresa añadió que su equipo está "investigando cómo los anuncios eludieron las medidas de control".

Shein también declaró que llevaba a cabo una revisión exhaustiva para identificar y eliminar cualquier artículo similar que otros vendedores externos puedan ofrecer en su plataforma.

Acciones de Shein se han disparado

Fundada en China, Shein ha sido criticada durante mucho tiempo por las condiciones laborales en sus fábricas y el impacto ambiental de su modelo de negocio de moda ultrarrápida.

A pesar de estas críticas, el valor de sus acciones se ha disparado en los últimos años. Las autoridades galas han advertido que “la difusión de pornografía infantil a través de una red de comunicaciones electrónicas se castiga con hasta siete años de prisión y una multa de 116 mil dólares (214 mil pesos mexicanos aproximadamente).

Shein ya ha tenido sanciones

A principios de 2025, Francia ya había multado a Shein en tres ocasiones por un total de 191 millones de euros. Las sanciones fueron por incumplimiento de la legislación sobre:

Cookies en línea

Publicidad engañosa

Información fraudulenta

No declarar la presencia de microfibras de plástico en sus productos

Mientras tanto, la Comisión Europea también está investigando a Shein por los riesgos relacionados con presuntos productos ilegales.

