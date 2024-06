Exsoldado de 100 años se Casa en Normandía en el 80 Aniversario del Día D

Harold Terens, un veterano de la campaña de Normandía de 100 años, contrajo matrimonio este sábado con Jeanne Swerlin, de 96, en la ciudad normanda de Carentan, en el evento más especial entre los relacionados con el aniversario celebrado esta semana.

Ambos, residentes en Florida, viajaron al noroeste de Francia, dentro del desplazamiento de unos doscientos veteranos estadounidenses por la conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía que ha tenido lugar en los últimos días.

El enlace, oficiado en inglés por por el alcalde de Carentan, Jean Pierre Lhonneur, fue más bien simbólico ya que tendrá que ser legalizada en Estados Unidos.

Ello no impidió que una cuarentena de invitados, la mayoría familiares llegados de Estados Unidos, acudieran para la ceremonia, mientras que muchos curiosos se agolparon a la puerta del ayuntamiento.

