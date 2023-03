Fiscal propone a Trump declarar por caso de actriz porno

Medios estadounidenses informaron que un fiscal de Nueva York, propuso a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, testificar ante un gran jurado sobre el pago a una actriz porno, aunque ese procedimiento podría terminar en una imputación.

The New York Times y The Washington Post informaron que el expresidente de Estados Unidos fue invitado a testificar, sobre los 130 mil dólares que supuestamente habría dado a la actriz porno conocida como Stormy Daniels, antes de las elecciones presidenciales en 2016.

Una propuesta así, implicaría estar cerca de una imputación, aseveró The New York Times.

En caso de realizarse, sería la primera imputación contra un expresidente estadounidense, y podría tener incidencia sobre su candidatura a la elecciones presidenciales.

Pago a una actriz porno

Con la finalidad de que Stephanie Clifford, nombre real de la actriz porno, guardara silencio sobre la relación que habría tenido con Trump, el abogado de éste, Michael Cohen, supuestamente habría entregado la cantidad de 130 mil dólares, cantidad que después fue reembolsada.

De acuerdo con The New York Times, si el reembolso al abogado no se contabilizó correctamente, llevaría a una imputación en contra de Trump por un delito en Nueva York o un crimen, si sirviera para encubrir un segundo delito.

Con información de AFP.

