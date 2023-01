Brendan Fraser regresó al mundo de la cinematografía con The Whale (2022), una cinta dirigida por Darren Aronofsky y que le valió al actor no solo una ovación de seis minutos en el Festival de Cine de Venecia, sino una serie de nominaciones a diversos galardones como los Globos de Oro.

Sin embargo, durante una entrevista con la revista GQ, Fraser anunció que no asistirá a esta ceremonia ya que el expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), Philip Berk, fue el hombre que cambió para siempre el futuro de su carrera.

Video: Brendan Fraser podría volver a 'La Momia 4'

Dos décadas de abuso y 15 años de silencio Los hechos que ligan a Fraser con Philip Berk sucedieron en 2003 durante una fiesta de la HFPA. Entonces el protagonista de La momia (1999) tenía 34 años de edad, era uno de los rostros favoritos de Hollywood y su futuro en el cine era prometedor.

Cuando Philip lo encontró, le extendió una mano para saludarlo pero también aprovechó la oportunidad para realizar tocamientos indebidos y pellizcarle el trasero, de acuerdo con la versión que el propio Berk contaría tiempo después en sus memorias.

No obstante, Fraser también habló sobre este encuentro y aseguró que la versión que el recordaba era mucho más violenta a la narrada por el periodista: "(Philip) me tocó el perineo con un dedo y empezó a moverlo. Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentí que había una bola en mi garganta. Creí que iba a llorar. Salí corriendo, me fui a casa y le conté a mi mujer lo que había pasado", detalló en una entrevista realizada en 2018 con GQ, 15 años después de ser víctima de ese abuso sexual.

"Sentía como si me hubiera echado pintura invisible por encima", describió luego de comprender que nada, en el resto de su vida, volvería a ser igual.

Video: Española Denuncia al Futbolista de Pumas Dani Alves por Acoso

Aunque después del incidente de 2003, Fraser explicó lo sucedido a sus representantes y estos, a su vez, exigieron que Berk presentara una disculpa por lo ocurrido, la HFPA le brindó su apoyo al periodista y declinó abrir una investigación en su contra.

La situación fue considerada una broma y Fraser únicamente recibió un escueto correo electrónico en el que Philip escribió: "Si he hecho algo que disgustase al señor Fraser, esto no era mi intención y me disculpo".

Tras caer en depresión, Brendan comenzó a justificar el comportamiento de Berk y a descuidar su carrera. En 2005 ganó un Oscar por su interpretación de Rick Cabot en Crash (2004), siguió apareciendo en diversas cintas, mas su éxito no volvió a ser el mismo.

En contra parte los Globos de Oro comenzaron a posicionarse como uno de los galardones más importantes de la cinematografía, y no fue sino hasta 2020 que la reputación de Philip Berk se puso en juicio luego de que se viera inmerso en otra polémica, pero esta vez relacionada al movimiento Black Lives Matter.

Luego de ser acusado por comportamientos racistas, en 2021 se llevó a cabo su destitución y Los Ángeles Times dedicó un largo reportaje en el que denunció distintas acciones corruptas por parte de la HFPA y los Globos de Oro.

Hollywood: De la fábrica de sueños a la tierra del acoso sexual Además del caso de Fraser, diversos movimientos que colocaron la atención sobre el acoso sexual en Hollywood y otras industrias de la cultural o el entretenimiento —como el #MeToo—, ha permitido que, más de una década años después, este tipo de historias obtengan la credibilidad que en el pasado no recibieron y así menos voces se pierdan en el silencio y la injusticia.

En 2017, las reporteras Jodi Kantor y Megan Twohey, de The New York Times, investigaron las denuncias sexuales hechas contra hombres poderosos como Harvey Weinstein, mientras que en 2018 Fraser habló públicamente de su encuentro con Berk por primera vez.

El mismo año, Natalie Portman hizo lo propio sobre su relación con los acosadores anónimos que la sexualizaron desde que tenía 13 años de edad y dos años más tarde, en 2020, cientos de mujeres se volcaron a denunciar la violencia sexual, psicológica y física que aún se vive en el mundo del cine, el teatro, la literatura, el periodismo y otras industrias.

Con el artículo de Los Ángeles Times, " ¿Quién realmente entrega los Globos de Oro? Un pequeño grupo lleno de personajes extravagantes, y sin miembros negros ", el prestigio de una estructura sexista, violenta y oscura fue cuestionado, mientras que se puso sobre la mesa las verdaderas maquinarias con que opera el cine a nivel global.

Pese a que en 2023 los Globos de Oro sigan llevándose a cabo y estén por cumplir su 80° aniversario, en 2024, cada vez son más quienes optan por el camino de la disidencia y dicen "no" a un sistema de poder que antepone la fama y riqueza al bienestar de sus trabajadores.

El de Fraser fue un episodio que marcó a más de una generación que volvió a brindar su apoyo al actor en Venecia, donde las imágenes del ídolo de los años 90 siendo ovacionado por un centenar de productores, directores, críticos y colegas le dieron la vuelta al mundo, a la par que su decisión de no asistir a una ceremonia que lo arrastró al abismo durante 20 años hoy ha marcado una tendencia histórica que forma parte un cambio estructural.

“No, no voy a participar… Es por la historia que tengo con ellos... Mi madre no crió a un hipócrita. Pueden llamarme muchas cosas, pero hipócrita no”, reafirmó el actor en una entrevista con la misma revista -GQ- que en 2018 le dio la oportunidad de contar la verdad.

El éxito de Fraser en The Whale

The Whale (2022) se estrenó en Estados Unidos el 9 de diciembre de 2022 y ha sido nominada a 21 premios, de los cuales ha ganado cuatro hasta el 10 de enero de 2023. Fraser recibió los galardones a Mejor actor, por la Asociación de Críticos de Cine de San Luis; Mejor actor de drama, por los Premios Satélite; y Mejor actor por Las Vegas Film Critics Society.

Con información de N+

JCG