Trump ‘Vincula’ el Uso de Paracetamol en el Embarazo con Autismo; Empresa lo Desmiente

En conferencia de prensa, Donald Trump afirmó que hay un vínculo entre el autismo y el uso de paracetamol en el embarazo. El presidente culpó a este medicamento, conocido como Tylenol, de provocar un aumento en este trastorno:

Hace apenas unas décadas, 1 de cada 10.000 niños tenía autismo... ahora, es 1 de cada 31... Desde el año 2000, las tasas de autismo han aumentado mucho más del 400%.

Por ello, el gobierno estadounidense, a través de la FDA, desaconsejará el uso de paracetamol en el embarazo.

La medida propuesta por Trump ha sido duramente criticada por expertos en salud, debido a que el paracetamol es el medicamento más seguro para controlar el dolor y la fiebre durante el embarazo.

Entre otras acciones, el gobierno estadounidense lanzará un fondo de investigación con 50 millones de dólares para científicos busquen posibles causas del autismo. Además, impulsará el uso generalizado de la leucovorina para el tratamiento de menores con autismo.

Igualmente, se lanzará una campaña para etiquetar debidamente el paracetamol, e informar a médicos y familias sobre este cambio en el uso del Tylenol.

¿Existe evidencia científica de que el uso de paracetamol en el embarazo cause autismo?

La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale publicó un comunicado donde señala que no existe evidencia de que el paracetamol cause autismo. La institución señaló que en algunos estudios a gran escala ha aparecido una posible correlación entre el uso de este medicamento y la aparición de trastornos del neurodesarrollo.

No obstante, ningún estudio científico ha comprobado que el paracetamol sea causa de autismo. En el comunicado sobre el Tylenol, como se llama a este medicamento en Estados Unidos, se lee:

Se ha descubierto en varios estudios observacionales a gran escala que el uso frecuente o prolongado de paracetamol durante el embarazo se asocia con tasas más altas de trastornos del neurodesarrollo en niños. Sin embargo, los expertos enfatizan que estos estudios observacionales no prueban definitivamente que el uso frecuente de Tylenol durante el embarazo cause autismo. Una enfermedad subyacente o una predisposición genética también podrían influir en el desarrollo del autismo.

Por su parte, James Cusack, director ejecutivo de Autistica, una organización benéfica británica de investigación y campañas sobre autismo con sede en Londres, declaró a Nature que ningún estudio ha comprobado esta asociación:

No hay evidencia definitiva que sugiera que el uso de paracetamol en las madres sea causa de autismo, y cuando se observan asociaciones, son muy pequeñas. En el fondo, la gente intenta encontrar respuestas simples a problemas complejos.

Empresa fabricante rechaza que el Tylenol cause autismo

Kenvue, empresa fabricante de Tylenol, la popular marca de paracetamol en Estados Unidos, rechazó este lunes que el medicamento esté vinculado con el autismo, como aseguró Donald Trump en conferencia de prensa. Melissa Witt, vocera de la empresa, declaró al New York Times:

Discrepamos rotundamente de cualquier sugerencia contraria a la ciencia independiente.

La vocera añadió que la empresa está preocupada por el riesgo que esta medida puede representar para las futuras madres:

Estamos profundamente preocupados por el riesgo que esto supone para la salud de las futuras madres.

