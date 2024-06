Granizada Destruye Avión en Pleno Vuelo con Pasajeros a Bordo

Una granizada dañó severamente un avión de Austrian Airlines que se encontraba en pleno vuelo de Palma de Mallorca, España, a Viena, Austria. El Airbus A320 estaba a punto de aterrizar en Viena cuando se topó con la tormenta.

“El avión quedó atrapado en una tormenta durante su aproximación a Viena, que según la tripulación de cabina no era visible en el radar meteorológico”, dijo Austrian Airlines en un comunicado a la cadena estadounidense CNN.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground - alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg