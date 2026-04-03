Así Es el Avión F-15E de Estados Unidos presuntamente Atacado y Derribado por Irán

Este viernes se reportó que un avión F-15E de Estados Unidos fue derribado por Irán, por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio hace 35 días, pero, ¿cómo es esta aeronave de caza?

De acuerdo con funcionarios estadounidenses y medios afines a Teherán, los hechos ocurrieron al sur de Irán. Asimismo, indicaron que en el avión iban dos tripulantes.

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El derribo en territorio iraní es considerado un nuevo paso en la operación “Furia Épica”, como la administración de Donald Trump bautizó al operativo, después de que hace unos días prometiera atacar “con dureza” durante las próximas semanas.

Asimismo, se informó que se puso en marcha una misión de búsqueda con la finalidad de rescatar a los tripulantes a bordo. Según la cadena CNN, fuerzas estadounidenses ya rescataron a una de las personas que iba en el avión F-15E.

“Está vivo y se encuentra recibiendo atención médica”, es la información que revelaron las fuentes.

Sin embargo, el Pentágono no ha explicado más detalles sobre el ataque, así como lo que ocurre con la segunda persona tripulante.

¿Cómo era el avión F-15E de Estados Unidos atacado por Irán?

El avión F-15E Strike Eagle es considerado “columna vertebral” de las operaciones de un ataque profundo por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Se trata de un modelo de “caza”, el cual cumple con una doble función, ya que es capaz de combatir en el aire y destruir con alta precisión objetivos en tierra.

Un avión F-15E tiene capacidad para dos tripulantes, es decir, el piloto y un oficial de Sistemas de Armas; este último se encarga de la detección de objetivos, así como del uso de municiones inteligentes.

La velocidad máxima que alcanza el avión F-15E es superior a Mach 2.5, es decir, poco más de 3 mil 017 km/h. Otra de sus características principales es la capacidad de armamento.

Debido a que el Strike Eagle puede cargar aproximadamente 10 mil 400 kilómetros de carga útil en 21 puntos de anclaje. Por ello, puede llevar casi todas las bombas de precisión, misiles AGM-65 Maverick y armamento. Incluso, puede llevar un cañón interno M61A1 Vulcan de 20 mm de seis tubos con 500 proyectiles.

Esta aeronave puede rastrear y detectar múltiples blancos aéreos y terrestres al mismo tiempo y a gran distancia. También puede navegar y atacar por la noche.

Con información de EFE

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