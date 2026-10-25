Guerra Innecesaria y Alza de Precios: Obama Responsabiliza al Gobierno de Trump

Durante una breve vuelta a las campañas electorales, el expresidente estadounidense Barack Obama arremetió contra ciertas medidas tomadas durante el segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

Obama, que comenzó en Ohio una visita por estados con intensas contiendas electorales de cara a la jornada del 3 de noviembre, vinculó al actual gobierno con el aumento del costo de vida en ese país y de los precios de la gasolina. También se refirió a la guerra contra Irán y la calificó como ‘innecesaria’.

Además, arremetió contra las remodelaciones que se realizan en la Casa Blanca con una controversial construcción de un Salón de Baile. "Tiene la Casa Blanca como si Sadam Husein hubiera abierto un Cheesecake Factory. Hay dorado por todas partes", dijo Obama en modo de burla.

El expresidente arrancó estas visitas para apoyar campañas demócratas en diferentes estados del país rumbo a las elecciones de medio término. Inició con dos lugares que están en la mira pública por diversas razones.

El primero, fue Ohio, donde está la candidata a la gobernación Amy Acton, donde su contrincante republicano, Vivek Ramaswamy, lanzó un polémico anuncio político que involucró a la madre de la política.

Obama también tiene en la mira Michigan, donde está Abdul El-Sayed, quien podría ser el primer senador musulmán de Estados Unidos.

Además de estos lugares, el exmandatario también anunció que estará en un mitin en Atlanta, Georgia, el próximo 28 de octubre.