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Guerra Innecesaria y Alza de Precios: Obama Responsabiliza al Gobierno de Trump

En un acto para apoyar a demócratas, el expresidente Barack Obama arremetió contra acciones del gobierno Trump.

Barack Obama en un evento en Georgia en 2024Barack Obama, expresidente de EUA. Foto: AP / Archivo

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Barack Obama arremete contra Trump por la subida de precios y una guerra 'innecesaria'. ¿Qué más dijo el expresidente de EUA? Infórmate aquí.

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