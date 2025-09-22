El grupo islamista Hamás escribió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le pidió que garantice un alto el fuego durante 60 días, informaron la cadena Fox News y la agencia de noticias EFE hoy, 22 de septiembre de 2025.

A cambio, el movimiento palestino ofreció liberar a la mitad de rehenes cautivos en la Franja de Gaza, señalaron.

Peticiones de Hamás

Fox News dio a conocer este lunes que un alto funcionario de la administración Trump y una persona involucrada en las negociaciones le adelantó dichas peticiones de Hamás.

Las peticiones están en una carta que se espera que se entregue al presidente de Estados Unidos esta misma semana.

Sobre el tema, la agencia EFE detalló que una fuente de Hamás en El Cairo le indicó que la misiva fue entregada a Egipto y Catar —los mediadores en la guerra de la Franja de Gaza— para que la hagan llegar a Trump.

¿Qué incluye la propuesta?

La fuente explicó que la propuesta incluye una "solicitud de garantía personal de Trump" para que se implemente un alto el fuego de 60 días, mientras que Hamás liberará a la mitad de los 48 rehenes cautivos.

Cabe señalar que desde que comenzó en respuesta al ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, se han intentado llevar a cabo varios acuerdos para frenar el fuego y avanzar las negociaciones cambio de liberar prisioneros de ambos bandos.

Pero la mayoría de las veces, los intentos de acuerdo han sido violados por Israel.

Planes de Israel de tomar Gaza

A pesar de los intentos de pacto, Israel siguió con sus planes de tomar la ciudad de Gaza; ayer, su Ejército confirmó que sus tanques ya están entrando en la ciudad con el objetivo de desplazar de allí a su millón de habitantes.

Alrededor de 550 mil personas han huido desde que las fuerzas armadas israelís recrudecieron sus ataques a mediados de agosto.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y varios países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza.

Hay más de 65 mil 200 palestinos muertos, entre ellos más de 19 mil niños.

Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, dijo que incluso el número de muertos en Gaza podría ser diez veces mayor.

Deberíamos empezar a pensar en 680 mil porque este es el número que algunos académicos y científicos afirman que es la verdadera cifra de muertos en Gaza.

