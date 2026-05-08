Brote de Hantavirus Llega a Polymarket; ¿Hay Probabilidades de Nueva Pandemia?

Conforme se conocen más caso de hantavirus en el mundo, la plataforma estadounidense de apuestas Polymarket ha comenzado a permitir que los usuarios apuesten sobre si el brote del "virus de la rata" en un crucero se convertirá en una pandemia como en 2020 con el COVID-19.

Video relacionado: España Detecta Sospechoso Caso de Hantavirus Ligado a Brote en Crucero

¿Cómo apuestan sobre hantavirus?

Apuestas sobre hantavirus. Foto: polymarket.com

Por ahora, los inversores han apostado 693 mil dólares en el mercado "¿Pandemia de hantavirus en 2026?", que actualmente predice una probabilidad del 9% de un brote mundial significativo.

¿Quién ganará en las apuestas sobre hantavirus?

Los usuarios que apuesten por el "sí" ganarán si la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica explícitamente los casos de hantavirus como una "pandemia" en un comunicado público oficial antes de fin de año.

Según Polymarket, el volumen de operaciones refleja una fuerte participación de la comunidad y ayuda a garantizar que las probabilidades actuales se basen en la información de un amplio grupo de participantes del mercado.

Esta acción podría generar controversia, ya que el virus ha cobrado la vida de tres personas y probablemente causaría muchas más muertes en caso de una pandemia similar a la de la COVID-19.

Críticas a internautas por apostar de guerras y enfermedades

Los mercados de predicción han sido objeto de críticas por permitir a los usuarios apostar sobre el conflicto en Oriente Medio, y se ha mencionado que las plataformas permiten que las personas lucren con la violencia.

El sitio web de Polymarket explica que sus mercados ofrecen probabilidades imparciales y precisas que eliminan la distorsión causada por los sesgos humanos y mediáticos, basándose en el principio de "apostar con hechos".

¿Qué se sabe del brote de hantavirus?

Se ha rastreado a pasajeros del crucero, o a viajeros expuestos a ellos en vuelos posteriores al desembarque, hasta Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza, Países Bajos, Sudáfrica y Turquía.

Las autoridades sanitarias de todo el mundo están trabajando intensamente para rastrear las cadenas de contacto de quienes pudieron haber estado expuestos al virus. Los hantavirus son un grupo de virus que circulan en roedores como ratones y ratas.

Estos son los síntomas de hantavirus

El virus puede afectar los pulmones, el corazón o los riñones y progresar desde síntomas iniciales similares a los de la gripe hasta enfermedades graves que pueden provocar insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda y hemorragias internas.

¿Para prevenir el hantavirus, hay vacunas?

Hasta el día de hoy no existe ninguna vacuna ni tratamiento antiviral específico aprobado para las infecciones por hantavirus.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI