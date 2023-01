Caimán Ataca a Hombre Mientras se Lavaba las Manos

Un hombre fue atacado por un caimán mientras se lavaba las manos en una laguna al oeste de Florida. La víctima, quien resultó gravemente herida, tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital en el condado de Lee.

Los hechos ocurrieron en la laguna de Sanibel, ubicada en la ciudad del mismo nombre. El hombre se acercó a un estanque para lavarse las manos y fue atacado por un caimán que le provocó severas heridas en el antebrazo derecho.

El sujeto consiguió liberarse de las fauces del animal y marcar al 911. Pronto fue atendido por algunas personas que se encontraban cerca del estanque y que consiguieron aplicarle un torniquete.

El caimán atacó al hombre mientras se lavaba las manos. Foto: Pexels | Ilustrativo

Agentes de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre (FWC, en inglés), de la Policía del condado de Lee y un trampero acudieron a la zona conocida como Peruwinkle Way con el fin de capturar al reptil. No obstante, hasta el momento no han conseguido atraparlo.