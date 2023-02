Hombre defiende rancho en Nuevo León ante falta de apoyo

En días pasados, un veterano estadounidense estuvo más de siete horas repeliendo la posible toma de su rancho, luego de que su llamado de auxilio al servicio de emergencias fue ignorado.

Andrés Martínez es veterano naval de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Mientras defendía su propiedad y ante la falta de respuesta de las autoridades, ese día transmitió en redes su llamado de auxilio.

Señorita, seguimos aquí en el rancho El Tordillo esperando la asistencia y no ha llegado nadie. Ya son siete horas de espera de unidades por los hombres armados que tenemos, que teníamos, no sabemos si ya se fueron

Andrés Martínez, propietario de un rancho en el municipio de los Herreras, Nuevo León, realizó seis llamadas de emergencia, el pasado 26 de enero.

Hemos hecho cinco llamadas continuas a Fuerza Civil y las autoridades locales y seguimos solos aquí. Entraron seis ladrones a mi rancho y seguimos aquí al frente tratando de defender a nuestra familia. Los carros los tengo con las luces prendidas hacia las esquinas apuntando donde vimos los ladrones. Estamos mis hijos y yo haciendo frente a esta situación . Si mañana amanezco con una mosca, que sea lo que Dios quiera. Si me fui, me fui defendiendo a mi familia

Con ayuda de familiares y trabajadores mantuvo siete horas a raya a los hombres armados, mientras esperaba que la autoridad se hiciera presente.

Buenos días mi gente, aquí seguimos a la espera, podemos ver, aquí no hay nadie. Esa es la camioneta que tuvimos que utilizar, aquí el otro carro que utilizamos para alumbrar las esquinas mientras que los ladrones trataban de entrar aquí al rancho. Seguimos esperando a que venga el estado de Nuevo León al auxilio de nosotros. Ya amaneció y estamos viendo al horizonte y parece que no hay nadie en el monte. No sabemos si los ladrones siguen aquí