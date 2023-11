Terremotos y Erupción Volcánica en Islandia: ¿Qué Está Pasando en el País?

Los terremotos ocurridos cerca de la ciudad de Grindavík, al suroeste de Islandia, se redujeron en las últimas horas, pero las autoridades consideran que la posibilidad de erupción volcánica en los próximos días continúa siendo alta, pero ¿qué esta asando en este país?, aquí te lo explicamos.

Islandia se ha mantenido en estado de emergencia, esto debido a que autoridades no descartan el riesgo de una gran erupción volcánica que podría ocurrir en los próximos días, incluso horas; no se puede saber con exactitud debido a que no se puede predecir si la lava llegará a la superficie, ni por dónde.

Desde el pasado fon de semana, la Oficina Meteorológica de Islandia ha reportado una gran cantidad de terremotos, que se han ido intensificando, esto debido, principalmente, a un corredor de lava de poca profundidad que se está abriendo camino hacia el mar.

Ante el riesgo, autoridades han decidido realizar una evacuación preventiva donde la actividad es notoria, con grietas en el suelo de hasta 15 kilómetros de largo.

Cabe destacar que Islandia es un país volcánico, ya que cuenta con 33 volcanes activos, siendo el mayor número de toda Europa. En tanto, el presidente de Islandia, Ólafur Ragnar Grímsson, advirtió del peligro y agradeció a los equipos de salvamento.

Como ya sabemos, los terremotos surgen por consecuencia del choque de placas tectónicas, e Islandia se encuentra ubicada sobre las placas de Norteamérica y Eurasia, lo que lo convierte en una zona de alta sismicidad.

Además, el subsuelo de la zona contiene lava, el cual puede acercarse a la superficie y que pueden provocar grietas, que en las últimas semanas se han vuelto más frecuentes y han dado lugar a la gran acumulación subterránea de lava en el exterior.

Estos eventos se han concentrado, en su mayoría, en la península de Reykjanes, donde se encuentra el volcán Fagradaslfjall, escenario de erupciones volcánicas de Islandia en 2021, 2022 y 2023.

Por tanto, los servicios de protección ciudadana han decidido realizar una evacuación en Grindavík, pues podría quedar destruida por una inminente erupción.

Los habitantes de la ciudad se encuentran en la zona conocida como Laguna Azul, un atractivo turístico de aguas termales, surgidas a partir de una formación de lava.

