Corte de EUA Decidirá sobre Título 42 en Junio: Biden

El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que la Corte Suprema del país no se pronunciará hasta junio sobre una polémica ley de la era de la pandemia que permite a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a inmigrantes atrapados en la frontera con México.

Más temprano el martes, la Corte decidió mantener vigente por el momento la orden, conocida como Título 42, ya que precisa considerar si 19 Estados podrían impugnar el fin de la norma, que ha agolpado a migrantes en la frontera con el país latinoamericano.

"El tribunal no va a decidir hasta junio, aparentemente, y mientras tanto tenemos que aplicarla. Pero creo que es algo que debería haberse hecho", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca.

La Corte Suprema de Estados Unidos dijo que mantendrá vigente por el momento el polémico Título 42, una ley de la era de la pandemia que permite a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a los inmigrantes atrapados en la frontera con México.

El organismo judicial dijo que precisa considerar si 19 estados podrían impugnar el fin de la norma, que ha agolpado a migrantes en la frontera con el país latinoamericano.

"Me duele mi corazón que tengamos que seguir esperando, tenía esperanzas de que pronto iba a poder cruzar", comentói al conocer la resolución Miguel Colmenares, un migrante venezolano que se encuentra la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.

No sé que voy a hacer, ya no tengo dinero y mi familia me espera