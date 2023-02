Defensa de García Luna No Presentará Testigos

El caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna puede concluir la semana próxima, después de que la Fiscalía anunciara este miércoles que el lunes convocará a sus últimos testigos.

Coincidiendo con el arranque de los alegatos, el pasado 23 de enero, la Fiscalía adelantó que su presentación de pruebas y testigos se prolongaría entre seis y ocho semanas, por lo que el anuncio de este miércoles ha tomado por sorpresa al equipo de la defensa.



Una vez concluida la presentación de los testimonios de los fiscales contra García Luna, se pasará al turno de la Defensa que, en principio, no tiene previsto convocar a ningún testigo.



Este jueves y viernes no habrá sesión y el lunes, muy posiblemente, se conozca si García Luna ofrecerá su testimonio, algo a lo que el acusado no está obligado

El testimonio de García Luna

A la salida del tribunal, el jefe de la defensa, César de Castro, informó a los medios de que el equipo de abogados tenía que tomar una decisión sobre este asunto, aunque precisó que es Genaro García Luna quien tiene la última palabra.

Nosotros hablamos con él, pero es una decisión suya

El juez Brian Cogan, que preside el proceso, adelantó que en caso de que el expolítico testifique, el jueves de la próxima semana podrían tener lugar los alegatos finales de ambas partes, antes de que los doce miembros del jurado se retiren a deliberar

De Castro dijo a los medios a las puertas del Tribunal Federal del Este de Nueva York, situado en el distrito neoyorquino de Brooklyn: "Ellos no tienen más testigos, así que vamos a ver".



Para De Castro, la decisión del Gobierno de no convocar a más testigos ha podido ser parte de su estrategia.

Puede ser que todo haya sido la estrategia, eso de decir que tenemos seis semanas y luego tres

Fiscalía ha presentado 25 testigos

Hasta el momento han comparecido 25 testigos por parte de la Fiscalía, principalmente exnarcotraficantes y exfuncionarios corruptos mexicanos, además de agentes de seguridad estadounidenses que participan en la lucha contra el narcotráfico.



Los principales testimonios han sido el de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, un hombre de confianza del capo Arturo Beltrán Leyva y que aseguró haber presenciado el pago de sobornos a García Luna; y el del también narcotraficante Óscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia, que dijo haber entregado más de diez millones de dólares del tráfico de drogas a cambio de seguridad e información para combatir a bandas rivales.

Queda por saber si el lunes se sentará en la tribuna de los testigos algún otro narcotraficante, como El Rey Zambada, hermano de Ismael Mayo Zambada García, cofundador del cártel de Sinaloa junto a Joaquín El Chapo Guzmán y que, durante el juicio contra El Chapo, aseguró como testigo que había entregado a García Luna en 2005 y 2007 sendas carteras con 3 millones de dólares cada una.

García Luna, responsable de la lucha contra los narcos en la era del presidente Felipe Calderón (2006-2012) está imputado por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para la importación de cocaína.



El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses.

