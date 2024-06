Kate Middleton Lamenta No Poder Asistir a Desfile Militar, ‘Espero Volver Pronto’

Kate Middleton, princesa de Gales, quien se está sometiendo a una quimioterapia preventiva contra el cáncer, escribió una emotiva carta a un regimiento del Ejército para disculparse por haberse perdido un desfile militar este sábado, y aseguró que espera estar de vuelta muy pronto.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.

We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.

