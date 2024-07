El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quitó este sábado importancia a la equivocación de su homólogo estadounidense, Joe Biden, al presentarlo como "presidente Putin", y subrayó que se trató solo de un error que puede olvidar.



Tras reunirse con el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, en el aeropuerto irlandés de Shannon, ambos comparecieron ante la prensa, donde fueron preguntados por la confusión de Joe Biden.

Noticia relacionada: Conferencia de Biden en Cumbre de la OTAN, Donde Se Equivocó, Fue Más Vista que los Oscar

All the pain Ukraine endures is a direct result of Russia’s criminal actions and sick desires, its unprovoked and unjust aggression. Therefore, it is incredibly valuable that so many people and countries have united to help us preserve our freedom and, consequently, uphold the… pic.twitter.com/cw1QcS6B4b

El ucraniano agradeció al pueblo irlandés por su apoyo a lo largo de la guerra, especialmente por acoger a una buena cantidad de refugiados ucranianos desde el comienzo de la invasión rusa.



Irlanda ha recibido a más de 10 mil refugiados ucranianos en el marco del programa comunitario de acogida y ha adiestrado a medio millar de militares de ese país en operaciones de desminado.

Noticia relacionada: “Estoy Bien”, Asegura Biden en Michigan al Retomar la Campaña Electoral



En un mensaje a través de su canal en Telegram, Zelenski explicó que ambos abordaron "la cooperación en materia de desminado y de ciberseguridad" y trataron la necesidad de "aumentar la atención del mundo sobre la cuestión de los niños deportados ilegalmente por Rusia".



Por su lado, Harris, que recibió con un abrazo a Zelenski a su salida del avión en el que hace escala, señaló que visitará Ucrania en "las próximas semanas".



On my way to Ukraine, I met with Ireland’s Taoiseach @SimonHarrisTD.



We discussed support for Ukraine and continued cooperation in demining and cybersecurity. We also talked about the next steps to implement the decisions based on the outcomes of the Peace Summit and discussed… pic.twitter.com/00GgW2Nkyp