¡No Era Panza Normal! Mujer Va al Hospital por Dolor de Estómago y Sale con Bebé

¡No era panza por colitis! Una mujer identificada como Anny Tuárez, acudió al doctor por un fuerte dolor del estómago y salió de la clínica con un bebé, en Ecuador.

Según los primeros reportes, la mujer de 33 años de edad relató a medios locales que cuando realizaba la limpieza de su casa ubicada en Portoviejo, comenzó a tener un fuerte dolor de estómago.

Debido a que el año pasado estuvo a nada de morir por un infarto, el miedo se apoderó de ella porque creyó que era una situación igual de delicada.

Lo anterior, porque el dolor en la zona del abdomen, en lugar de disminuir con el paso del tiempo, se incrementaba.

Además, meses atrás tuvo vómito y síntomas que la hicieron tener una mala racha.

Entonces pensó que, en esta ocasión, su estado de salud estaba igual de grave que con el paro cardiaco.

Durante los fuertes dolores de estómago se dio cuenta que “expulsó” agua de entre sus piernas; era momento de ir de urgencia al hospital.

Anny creyó que la menstruación irregular, vómito y el sobrepeso eran algo “normal”, por lo que nunca sospechó de un embarazo.

Aunque tenía 16 años de casada, ella y su esposo desistieron de tener un bebé luego de una intensa lucha.

No lo podía creer. Mi familia no nos creía cuando llamamos a avisar, no teníamos nada preparado".