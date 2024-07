Chile: Desierto de Atacama se Viste con Flores Moradas y Blancas

En el norte de Chile se encuentra el desierto de Atacama que recientemente se ha cubierto de flores moradas y blancas debido a las lluvias que se han presentado en una época más temprana de lo habitual, en ese sitio considerado el más árido del planeta.

De acuerdo con expertos, este fenómeno no se había registrado desde 2015. Los científicos aún no han determinado si tiene relación directa con el cambio climático o no, o con los fenómenos de El Niño o La Niña.

Desierto florido

Cada tantos años, estas flores brotan en este desierto durante la primavera austral, en el mes de septiembre, pero ahora ocurrió un par de meses antes, cuando todavía es invierno en el hemisferio sur.

En tanto, se espera que en las próximas semanas continúe lloviendo, por lo que podrían brotar flores en un área más amplia.

A este fenómeno se le conoce como desierto florido. Incluso, el año pasado, el gobierno local creó el Parque Nacional Desierto Florido para proteger más de 200 especies de plantas.

Cuando ocurre el desierto florido en su máximo esplendor estas especies vegetales florecen. Ahora, la principal protagonista ha sido la Pata de guanaco, una flor morada que apenas requiere agua y prefiere los sitios arenosos.

Cambio climático

Expertos consideran que los florecimientos en el desierto chileno permiten analizar los desafíos a los que la humanidad se enfrentará si siguen estas condiciones extremas, de bajas lluvias y altas temperaturas atribuidas al cambio climático, que se replican en otros lugares del mundo.

Con información de En Punto y AFP

