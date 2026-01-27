Puerto Rico Declara Estado de Emergencia por Epidemia de Influenza al Dispararse Contagios

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, declaró estado de emergencia en el territorio, luego de emitirse la declaración de epidemia del virus de la influenza en la isla por parte del Departamento de Salud local, debido al aumento de casos. Así lo informó la gobernante a través de un mensaje en redes sociales:

Declaré Estado de Emergencia para activar medidas excepcionales para la protección de la salud pública



Ante la declaración de epidemia del virus de la influenza por parte del Departamento de Salud, declaré Estado de Emergencia para activar medidas excepcionales para la protección de la salud pública. pic.twitter.com/25XpaMzM08 — Jenniffer González (@Jenniffer) January 27, 2026

Previamente, el secretario del Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico, Víctor M. Ramos, declaró este martes 27 de enero de 2026 epidemia por influenza en el archipiélago caribeño, luego de seis semanas consecutivas con casos por encima del umbral epidemiológico. Así lo dio a conocer en una conferencia el titular de Salud puertorriqueño.

Ante esta declaración, reiteramos el llamado a la ciudadanía a tomar acción inmediata. La influenza puede ocasionar un cuadro de salud serio y complicado. La mejor defensa es la prevención, mediante la vacunación, las medidas de higiene y la responsabilidad de permanecer en casa cuando presenta síntomas

Durante la temporada 2025/2026 se registró un aumento significativo en los casos reportados, conforme a los criterios establecidos por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y los indicadores de incidencia y ritmos de crecimiento del virus.

¿Cuántos casos de influenza se han registrado en Puerto Rico?

Hasta la semana epidemiológica número 2, entre el 11 y el 17 de enero de 2026, se notificaron 42, 183 casos de influenza, de los cuales aproximadamente 46.4% son de población pediátrica.

Asimismo, las autoridades sanitarias reportaron 3 mil 1 hospitalizaciones y 128 muertes asociadas a influenza.

De la cifra total de fallecimientos, el 96.1% de las personas no se habían vacunado contra la influenza, lo que subraya la importancia de la inmunización como principal estrategia de prevención.

El mayor número de casos en municipios se reportó de la siguiente manera:

Ponce con 8 mil 392 casos

Caguas con 8 mil 179 casos

Bayamón, 7 mil111 casos

La tasa de incidencia general se sitúa en mil 309 casos por cada 100 mil habitantes.

En este contexto, Ramos enfatizó que la respuesta ante la epidemia de influenza se basa en estos pilares estratégicos, que guían las acciones a nivel central y regional: detección, vigilancia, vacunación, tratamiento, alcance comunitario y campaña educativa.

¿Volverá el uso de cubrebocas obligatorio a Puerto Rico?

La principal oficial de epidemiología de Puerto Rico, Miriam V. Ramos, explicó que se mantiene el monitoreo continuo de la transmisión de influenza mediante múltiples sistemas de vigilancia.

La vigilancia de aguas residuales y la vigilancia sindrómica, herramientas que nos permiten identificar tendencias, anticipar aumentos y emitir recomendaciones oportunas para la prevención

Hasta la fecha, se han administrado 365 mil 508 vacunas contra la influenza durante la temporada 2025/2026 en todo Puerto Rico.

Finalmente, el secretario de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener medidas de prevención como:

Lavado de manos frecuente

Cubrirse al toser o estornudar

Evitar contacto cercano con personas enfermas

Uso de cubrebocas en lugares concurridos.

¿Qué es una epidemia?

Una epidemia es un aumento repentino y superior al esperado en el número de casos de una enfermedad, en este caso la influenza. Para decretar una epidemia de influenza, Puerto Rico debe estar por seis semanas consecutivas con un registro sobre el umbral epidémico.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza?

Los síntomas de la influenza incluyen los siguientes:

Fiebre o sensación de fiebre y escalofríos

Tos

Dolor de garganta

Secreción o congestión nasal

Dolores musculares o corporales

Dolor de cabeza

Cansancio

Vómitos o diarrea

