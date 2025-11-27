Donald Trump Advierte que Comenzarán a Detener a Narcotraficantes de Venezuela "por Tierra"

Donald Trump advirtió hoy que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzará a detener a los “narcotraficantes de Venezuela” por tierra. El presidente dijo que los bombardeos en mar contra presuntos barcos del narcotráfico han sido un éxito.

Venezuela ha condenado el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y lo ha denunciado como un asedio.

ha condenado el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y lo ha denunciado como un asedio. Estados Unidos ha pedido a sus aerolíneas que extremen precauciones al sobrevolar Venezuela, lo que ha llevado a cancelaciones de vuelo por otras aerolíneas internacionales.

Trump anuncia acciones por tierra contra narcotraficantes de Venezuela

Durante una llamada por el Día de Acción de Gracias con los militares, el presidente de Estados Unidos anunció posibles nuevas acciones relacionadas al combate al narcotráfico. Donald Trump dijo que los narcotraficantes ya no desean operar por mar, por lo que su Ejército podría detenerlos por tierra:

Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar [las drogas] por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país.

El Presidente no explicó en qué consistirían las “acciones por tierra”, pero se congratuló por los bombardeos realizados en el Caribe y el Pacífico. Desde el primero de septiembre las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas en 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico.

En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar.

Donald Trump también afirmó que los narcotraficantes “están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año”. Según dijo, se ha reducido en un 85% el flujo de narcóticos por los mares.

Maduro confía en que Venezuela saldría victoriosa de declararse “en armas”

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha sido denunciado como un asedio por parte del gobierno de Venezuela. El pasado 25 de noviembre, en Caracas se realizó una manifestación en apoyo al presidente Nicolás Maduro, quien exhibió una espada perteneciente a Simón Bolívar y juró que defendería a su país del imperialismo.

Juro frente a este cielo, juro frente a nuestro señor Jesucristo, que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo.

En un tono semejante, el presidente de Venezuela dijo que su país saldría victorioso en caso de declararse como “una república en armas”. En una arenga dirigida a la fuerza aérea, Nicolás Maduro dijo:

Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana, y sé que jamás le fallarán a Venezuela, sé que Venezuela cuenta con ustedes.

Las fuerzas aéreas de Venezuela realizaron ejercicios de intercepción de una aeronave y de ficticias tropas invasoras. El ejercicio militar ocurre en medio de cancelaciones de vuelos hacia Caracas por parte de aerolíneas internacionales. Venezuela ha amenazado con retirar a estas aerolíneas el derecho a volar hacia su país.

