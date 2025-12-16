El gobierno de Estados de Unidos designó al Clan del Golfo como una organización terrorista. El anuncio fue hecho por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El autonombrado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) cuenta con 9 mil integrantes a lo largo del país sudamericano.

cuenta con 9 mil integrantes a lo largo del país sudamericano. Se le considera el mayor grupo criminal de Colombia.

Designan al Clan del Golfo como organización terrorista

A través de un comunicado publicado por el Departamento de Estado, Marco Rubio señaló:

Hoy el Departamento de Estado designa al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado.

Según el funcionario estadounidense, se trata de una “organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros”, que tiene como “principal fuente de ingresos el narcotráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”.

Al Clan del Golfo se le acusa de cometer “ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia”. Para finalizar, el secretario de Estado señaló:

Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas.

¿Cómo surgió el Clan del Golfo?

Autodenominados como Ejército Gaitanista de Colombia, el Clan del Golfo fue fundado por el paramilitar Vicente Castaño, quien se separó de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, durante el proceso de desmovilización.

Aunque Castaño desapareció en 2007, según el sitio InSight Crime, la organización que fundó medró en la región de Urabá, que tiene acceso tanto al océano Pacífico como al mar Caribe. Además, esta región colinda con el Tapón del Darién, la densa región de selva que divide a Colombia de Panamá.

Por más de una década, el Clan del Golfo estuvo controlado por los hermanos Juan de Dios y Dairo Antonio Úsuga, conocidos como Giovanni y Otoniel. Este último fue capturado en 2021 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 45 años de prisión. Se le halló culpable del envío de casi 97 toneladas de cocaína a ese país.

Tras la captura de Otoniel, la organización criminal quedó a cargo de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo. Se le considera el actual líder del Ejército Gaitanista de Colombia.

Clan del Golfo mantiene aún conversaciones de paz con el gobierno de Petro

La organización criminal, que ya había sido sancionada durante el gobierno de Joe Biden, mantiene actualmente conversaciones de paz con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Las negociaciones, que se mantienen en Catar, son parte del plan del mandatario para pacificar al país tras seis décadas de conflicto armado.

Se ha negociado que los líderes del Clan del Golfo cumplan penas de prisión. No obstante, las conversaciones podrían quedar en el aire si no concluyen antes de que termine su mandato Gustavo Petro.

Aunque nunca ha tenido objetivos políticos claros, el Clan del Golfo ha intentado en los últimos años posicionarse como una entidad política, lo que le permitiría acceder a condiciones distintas durante las conversaciones de paz.

