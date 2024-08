Rehabilitación por Tratamiento contra Cáncer le Está ‘Costando Mucho’ a José Mujica: Médica

Raquel Pannone, médica personal de José Mujica, afirmó que el expresidente de Uruguay tuvo “muy buena” evolución tras ser tratado por un tumor maligno en el esófago, aunque refirió que la rehabilitación “le está costando mucho”.

La experta también señaló a la agencia de noticias EFE que el exmandatario está siendo controlado “día a día”.

La rehabilitación le está costando mucho. Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena.