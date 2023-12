Joven Sale a Beber con Sus Amigos y lo Hallan Sin Vida en Basurero

Luego de estar desaparecido durante varios días, hallaron el cuerpo de Miguel Ángel Chocamani en un basurero de Bolivia; el joven de 18 años solo salió a beber con sus amigos y luego 'se perdió'.

Por estos hechos, las autoridades detuvieron a sus amigos, quienes son menores de edad y son los principales sospechosos de su muerte.

Según los primeros reportes, Miguel fue a un domicilio ubicado en la calle Calatayud a tomar con sus cinco amigos, sin embargo durante la reunión se desató una pelea.

Uno de los detenidos, señaló que debido a la riña, presuntamente el joven cayó y se golpeó en la cabeza.

Ante el temor de ver a su amigo sin vida, se asustaron y llevaron el cuerpo hasta el relleno sanitario en Alpacoma, La Paz.

Tras una búsqueda con binomios caninos, Policías encontraron este lunes el cuerpo de Miguel Ángel Chocamani a dos metros bajo tierra y con toneladas de basura encima.

La autopsia reveló que las causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, aunque todavía no se determina si fue producto de la caída o de una agresión directa.

Este martes una gran caravana de amigos y familiares le dio el último adiós al joven a quien describieron como “muy alegre”.

Su mamá Justina Mendoza Quispe, aprovechó el momento para exigir justicia y ayuda económica para continuar con las investigaciones.

Si yo no voy a seguir, yo sé que van a soltarlos aquí. La justicia es para plata, yo no tengo plata, pero yo pido a todo el pueblo que me ayude para hacer justicia por mi hijo