Joven Se Tatuó un Símbolo y Halló de la Peor Forma Qué Significaba

Un joven se tatuó un símbolo sin saber con certeza qué significaba. Para desgracia suya, descubrió el significado de aquel símbolo de una forma más que bochornosa. Ahora su historia se ha vuelto viral en redes sociales.

Marcelo lovrich es un joven argentino célebre por sus videos en TikTok. En esta ocasión, compartió que había cometido un gran error: se tatuó un símbolo en el antebrazo sin saber qué significaba. Al respecto, dijo:

Me hice un tatuaje y está mal. No sé si llorar o reírme. Me acabo de dar cuenta hace dos días y tengo el tatuaje hace como dos semanas.