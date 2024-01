La Historia del Político que Cobrará 2 Pesos Mexicanos de Salario al Mes

Luego de la crisis política que sufrió Guatemala, que terminó finalmente con la toma de protesta presidencial de Bernardo Arévalo, otros casos han salido a relucir en la nación centroamericana.

Es el caso de Juan Manuel Asturias, alcalde de la ciudad de Antigua Guatemala, para el periodo de 2024 a 2028, quien el pasado 15 de enero tomó posesión en su puesto y en la primera sesión del Concejo Municipal informó que no cobraría un solo quetzal (moneda guatemalteca) por su labor.

He decidio renunciar al salario que me corresponde como alcalde de la Antigua Guatemala, que no voy a cobrar ni un solo quetzal o creo que por términos digamos administrativos pues un quetzal, sería la propuesta, para ejercer este cargo

De acuerdo con el político guatemalteco, las razones para tomar la decisión de cobrar un quetzal (2.19 pesos mexicanos o 13 centavos de dólar) es para "demostrar que no estoy aquí por dinero, sino por amor a la Antigua Guatemala y a su gente; no me mueve el interés personal, sino el bien común".

Asturias recordó que además, se trata de una promesa de campaña:

Quiero ganarme el respeto y la confianza de todos los antigüeños con acciones y no con un salario o con palabras

Agregó que siempre ha pensado que el salario se suda, que "el salario se gana; yo vengo de la iniciativa privada donde uno primero trabaja y después recibe; y entonces yo me quiero ganar esa confianza y que sea por los resultados".

La propuesta del alcalde fue de un año para dar resultados, y el Concejo lo evalúe y fije su salario. Finalmente, los concejales aprobaron que el pago de un quetzal con una evaluación a seis meses.

En entrevista con el medio local Canal Antigua, el alcalde dijo que vivirá de sus tres emprendimientos y de las dietas fijadas por el Concejo municipal.

De acuerdo con Juan Manuel Asturias, el salario fijado desde hace 16 años para el puesto que el ostenta es de 40 mil quetzales (87 mil pesos mexicanos o 5 mil 100 dólares).

¿Quién es Juan Manuel Asturias?

Juan Manuel Asturias Sueiras, de 37 años, estudió Administración de Empresas y dice ser un emprendedor, un hombre que salió de las filas de la iniciativa privada para buscar un puesto político, mismo que ganó en 2023 como figura del Comité Cívico Futuro, es decir, una fuerza ciudadana y no política.

En 2019 ya había intentado la municipalidad de la Antigua Guatemala, pero quedó en segundo lugar. Tanto en aquella ocasión como en la de 2023, su campaña llamó la atención por austera y 'verde', en la que no usó pendones plásticos o de materiales contaminantes, sino que recicló cartones para imprimir su logo y repartirlo entre la sociedad.

Por cierto, su tío abuelo es el premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias.

