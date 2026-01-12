Ola Gigante Causa una Muerte y 35 Heridos en Playa de Santa Clara del Mar, Argentina

Este lunes, 12 de enero de 2026, una ola de entre 5 y 6 metros impactó sorpresivamente en una playa de Santa Clara del Mar, provincia de Buenos Aires, causando la muerte de una persona y heridas a 35 más.

El incidente ocurrió durante la tarde en momentos en que la playa estaba colmada de turistas. La ola arrastró violentamente a las personas que se encontraban en la costa atlántica de esta localidad ubicada a 386 kilómetros al sur de la capital argentina.

Joven turista falleció luego del impacto

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron el deceso de una persona tras el evento. Medios locales reportaron que la víctima fatal es un joven turista que se golpeó contra unas rocas al ser arrastrado por las aguas.

Las otras 35 personas afectadas por el fenómeno marino presentaron heridas leves en su mayoría. Las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de las playas tras el incidente.

Fenómeno se replicó en zonas cercanas

En la vecina ciudad de Mar del Plata, ubicada a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, también se registraron olas inusualmente grandes durante la jornada.

Testigos presentes en Santa Clara del Mar describieron que minutos antes del embate de las olas gigantes, el mar se retiró de modo inusual. Las causas del fenómeno marino aún se desconocen.

