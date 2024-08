Maduro Amenaza con una Nueva Revolución si Persiste la Presión de EUA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que no dudaría en llamar al pueblo a levantarse en otra revolución, "si el imperialismo norteamericano o los criminales fascistas lo obligan".

Maduro hace estas declaraciones en medio de protestas en todo el país, tras los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron la victoria a Maduro en las elecciones presidenciales. Estados Unidos y varios otros países se niegan a reconocerla.

"Queremos continuar en el camino que Chávez trazó, pero si el imperialismo norteamericano o los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a otra revolución con otras características", afirmó Maduro ante medios.

El mandatario aseguró que "si el imperio (Estados Unidos) quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria".

Maduro dijo que la principal campaña contra los resultados electorales viene de los medios internacionales que han cubierto el proceso.

"Está bien que no les guste yo, que no les guste Chávez, pero ¿por qué tienen que meter a un país en guerra con sus medios? A esta hora que estoy hablando, Venezuela está en paz, no pudieron los criminales, porque quisieron instalar este guión", dijo.

Comunidad internacional cuestiona resultados

El gobierno de Maduro no le permitió a la OEA enviar a una delegación de observadores para que presenciaran los comicios. Sólo un puñado de expertos extranjeros fue autorizado: una pequeña misión de las Naciones Unidas y otra del Centro Carter, una institución no gubernamental estadounidense que promueve la democracia.

El Centro Carter dijo que no puede verificar los resultados de las cuestionadas elecciones de Venezuela y señaló la "ausencia de transparencia" del organismo electoral en la difusión de los resultados.

Después de que Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Panamá y Uruguay criticaron la falta de transparencia del proceso electoral, el gobierno venezolano ordenó regresar a todo su personal diplomático en esas naciones y les pidió que hicieran lo mismo con su personal en Venezuela.

