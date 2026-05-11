Ordenan Captura de Evo Morales por Trata Mientras Seguidores Amenazan con Convulsionar Bolivia

Evo Morales no se presentó ante una audiencia en el juicio por trata agravada en su contra, por lo que se le ha declarado en rebeldía y se ha exigido su captura. Por su parte, sus seguidores amenazaron con “convulsionar” Bolivia si el exgobernante es detenido.

Evo Morales , quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, se encontraría refugiado al norte de la región de Cochabamba, donde cuenta con un gran apoyo por parte de la población.

, quien gobernó entre 2006 y 2019, se encontraría refugiado al norte de la región de Cochabamba, donde cuenta con un gran apoyo por parte de la población. En 2025, el exmandatario declaró a N+ que las acusaciones en su contra eran “una cuestión política”.

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Simpatizantes de Evo Morales amenazan con “convulsionar Bolivia”

Evo Morales no se presentó a la audiencia inicial de un juicio en su contra por trata agravada, en la ciudad de Tajira. Después de que un juez declarara en rebeldía al exmandatario, el proceso fue suspendido hasta que el exgobernante se presente o se ejecute la orden de captura en su contra.

Al respecto, el fiscal Luis Gutiérrez declaró a la prensa:

“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados”.

Además, la Fiscalía de Tarija indicó que los abogados de Morales no presentaron ”ninguna clase de justificativo” por su ausencia en el tribunal. Este mismo lunes, el dirigente cocalero Dieter Mendoza declaró a la estación de radio Kawsachun Coca, que agentes de inteligencia de la Policía “pretenden generar y realizar operativos para detener a Evo Morales”.

Video: Fiscalía de Bolivia Cita a Declarar a Evo Morales por Presunto Abuso de una Menor

Mendoza, acusó que las autoridades nacionales “piensan que pueden apagar la movilización que se va viviendo en todo el territorio nacional deteniendo a Evo Morales”. Y añadió:

“Piensan que con detener a Evo Morales [van a] apagar, desmovilizar. Están muy equivocados. Si tocan a Evo Morales, esto va a convulsionar. El país va a convulsionar como no se imaginan, va a haber insurgencia en el territorio nacional de Bolivia”

¿Dónde está Evo Morales y cuántas órdenes de aprehensión hay en su contra?

Esta no es la primera orden de captura contra Evo Morales. En octubre del 2024 se giró una orden de aprehensión contra el exmandatario después de que no se presentara a declarar. Cindy Vargas, una de las víctimas que denunció a Evo Morales por un presunto caso de trata, fue reportada como desaparecida en ese mismo mes.

Evo Morales no abandonó Bolivia, pero sí se refugió en el Trópico de Cochabamba, en el centro del país, que es su principal bastión político. Desde esta región cocalera llamó al voto nulo durante las elecciones presidenciales, luego de que se descartara su participación en las boletas.

Video: Así Vive Ahora Evo Morales

En enero del 2025 se giró una segunda orden de aprehensión después de que el expresidente no se presentara a declarar por las acusaciones de trata.

Esto declaró Evo Morales a N+ sobre acusaciones en su contra

En agosto del 2025, en exclusiva con N+, Evo Morales declaró sobre las acusaciones en su contra:

“No es una cuestión jurídica, es una cuestión política”.

El expresidente de Bolivia añadió que Raúl Castro le recomendó personalmente no permitir que le llevaran a la cárcel, pues pondría en riesgo su vida:

“No tengo ningún miedo, pero, como alguna vez me recomendó Raúl Castro, no arriesgue ir a la cárcel; en la cárcel te van a envenenar, van a provocar una revuelta de los privados de libertad y en ese momento te van a meter bala”.

En un video que circula en redes sociales, y que sería parte de una reciente aparición pública, se escucha a Evo Morales decir que no había puntos intermedios en la lucha política:

“Somos del pueblo o somos del imperio, somos machos o somos hembras, solo hay dos caminos”.

Sus palabras fueron retomadas por Rodrigo Paz Pereira, actual presidente de Bolivia. El político de la agrupación centrista Primero la Gente escribió en X:

“Bolivia jamás volverá a aceptar discursos de odio, división y desprecio hacia las mujeres”.

Y añadió:

“Hoy escuché a un expresidente decir: ‘somos machos o somos hembras, solo hay dos caminos’. Esto no solo retrata una mentalidad atrasada; insulta la lucha de miles de mujeres que construyeron esta patria con valentía, inteligencia y sacrificio”.

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Con información de EFE