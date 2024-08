Perrita Discapacitada Conmueve con Visita al Mar: Video

Una perrita con discapacidad visitó el mar con una silla de ruedas. Con la ayuda de su dueño, paseó por las olas que llegaban a la orilla en un video que ha conmovido a miles.

Noticia relacionada: Los Perros Evolucionaron para Leer Nuestras Emociones, según Estudio

Perrita con discapacidad va al mar en silla de ruedas

La emotiva escena fue grabada en una playa de Brasil. En el video que se hizo viral en TikTok se aprecia a una perrita gran labrador que ya no puede caminar.

Pero esta condición no le ha impedido disfrutar de la playa. Su dueño se acerca con una silla de ruedas rosa adaptada para ella y la perra se emociona al ver que pasearán por la arena.

Con mucho cuidado, su dueño la carga y la coloca en la silla de ruedas. Acto seguido pasean por la orilla de la playa, mientras las olas mojan las patas de la perrita.

No estamos llorando 🥲



Estar en silla de ruedas no es impedimento para este perrito para disfrutar del mar en compañía de su familia🐶❤️ pic.twitter.com/xQsDZZyg1s — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 8, 2024

La escena ha conmovido a miles de usuarios que no dan crédito de la alegría de la mascota y del cariño de su dueño. No pocos usuarios han señalado que esta escena es prueba de que los animales con una discapacidad también merecen no solo atención sino actividades que les mantengan sanos y felices.

Historias recomendadas: