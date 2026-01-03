¿Qué Puntos Fueron Atacados en Venezuela Durante Agresión Militar?

La madrugada de este sábado 3 de enero de 2025 en Caracas, Venezuela, se reportaron varias explosiones.

De acuerdo con el periodista venezolano Luis Carlos Díaz, hasta el momento se han reportado varios ataques militares en diferentes puntos del país.

El periodista indicó que la información que se tiene es mediante un flujo ciudadano ya que los portales de noticias están bloqueados en Venezuela.

Ante ello indica que los puntos que han sido atacados y que se ha podido comprobar son bases militares, una de ellas es La Carlota que es un aeropuerto que solo sirve a los militares.

Ataques en Fuerte Tiuna una base militar al sur de la ciudad de Caracas.

una base militar al sur de la ciudad de Antenas y radares ubicados hacia el Hatillo al sureste de Caracas.

ubicados hacia el al sureste de Caracas. Ataques fuera de Caracas en el Puerto de La Guaira , base militar.

, base militar. Un centro de entrenamiento de oficiales ubicado en La Guaira.

ubicado en Higuerote, un aeropuerto a dos horas al este de Caracas.

Video: En Redes Informan que Evacúan La Carlota y Fuerte Tiuna en Caracas Tras Explosiones

Información del gobierno venezolano

Tras la agresión, el gobierno de Venezuela informó en un comunicado que se registró una agresión militar en localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de Venezuela y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Situación

En un balance difundido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en X se indicó la situación de los puntos atacados

El aeropuerto de La Carlota o base aérea Generalísimo Francisco de Miranda ubicado en el este de Caracas fue bombardeado e inhabilitado .

de o ubicado en el este de Caracas fue . El Cuartel de la Montaña en Catia la Mar fue bombardeado e inhabilitado .

en fue e . El Palacio Federal Legislativo en Caracas fue bombardeado .

en fue . El Fuerte Tiura en el sur de Caracas fue bombardeado y registró varias explosiones, en ese lugar se encuentra una central de comunicaciones de las fuerzas armadas, el Ministerio de la Defensa y la academia militar venezolana.

en el sur de Caracas fue y registró varias explosiones, en ese lugar se encuentra una central de comunicaciones de las fuerzas armadas, el Ministerio de la Defensa y la academia militar venezolana. Aeropuerto y helipuerto de el Hatillo fue atacado , no se tiene confirmación sobre si está o no, en funcionamiento.

fue , no se tiene confirmación sobre si está o no, en funcionamiento. La Base Aérea Número 3 de F16 en el estado Lara, fue bombardeada .

en el estado Lara, fue . Aeropuerto privado que atiende a todo el tránsito de aviones privados de Caracas en Charallave , bombardeado e inhabilitado .

que atiende a todo el tránsito de aviones privados de Caracas en , . En el Palacio de Miraflores se activó el Plan de Defensa .

se activó el . Ataques en el Casco Central de Caracas.

Base militar de helicópteros de Higuerote , bombardeado e inhabilitado.

, Zonas de Caracas, Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero, sin suministro eléctrico.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, ni la magnitud de los daños materiales.

