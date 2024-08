Red Social X Anuncia Cierre de Operaciones en Brasil tras Acusar Censura

La red social X, propiedad de Elon Musk, cerrará sus operaciones en Brasil "con efecto inmediato" debido a lo que calificó de "órdenes de censura" del juez brasileño Alexandre de Moraes, informó este sábado 17 de agosto de 2024 la plataforma.

X, propiedad del multimillonario Elon Musk, afirma que Moraes amenazó en secreto a una de las representantes legales de la compañía en el país sudamericano con arrestarla si no cumplía las órdenes judiciales de retirar algunos contenidos de su plataforma.

El gigante de las redes sociales publicó imágenes de un documento supuestamente firmado por Moraes que dice que se impondría una multa diaria de 3,653 dólares y un decreto de arresto contra la representante de X, Rachel Nova Conceição, si la plataforma no cumple plenamente con las órdenes de Moraes.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.



Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,…