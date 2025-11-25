Este martes 25 de noviembre de 2025, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil declaró firme la sentencia de 27 años de cárcel contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de un intento de golpe de Estado en 2022.

El máximo tribunal anunció así la conclusión del proceso penal contra el exmandatario, quien deberá cumplir la condena al agotar todos los recursos contra la misma.

Bolsonaro, de 70 años de edad, se encuentra desde el sábado detenido preventivamente en un complejo policial en Brasilia por supuesto riesgo de fuga. Ahora solo se definirá su lugar de reclusión.

Declaran conclusión del proceso

La Primera Sala de la Corte Suprema declaró la conclusión del proceso después de que la defensa de Bolsonaro renunció a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta el lunes.

Lo anterior después de unos primeros recursos que fueron rechazados de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala, responsable del proceso.

Dicha decisión fue anunciada cuatro días después de que Bolsonaro, quien estaba en prisión domiciliaria por incumplir diversas medidas cautelares, fue trasladado a dependencias de la Policía Federal.

El traslado ocurrió por haber intentado dañar una tobillera electrónica mediante la cual se controlaban sus movimientos.

Tribunal definirá lugar de reclusión

Lo que sigue en el caso de Bolsonaro es la decisión que tome el tribunal sobre el lugar de reclusión.

En medios jurídicos, se baraja que podría ser la misma sede de la Policía Federal, en la que ocupa una pequeña sala de 12 metros cuadrados, o una celda especial en el Complejo Penitenciario de Papuda, situado también en Brasilia.

Debido a la edad y a su frágil estado de salud, sus abogados ya habían dicho que, en caso de que la sentencia fuera declarada firme, volverán a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando razones "humanitarias".

Sobre el daño a la tobillera electrónica, Bolsonaro dijo que fue un episodio de "paranoia" y "alucinaciones" causada por medicamentos que utiliza para combatir una depresión y otros problemas de salud.

El exmandatario sufre crisis de ansiedad, hipo y vómitos, lo cual atribuye a la grave puñalada que sufrió en la región abdominal durante la campaña electoral de 2018, que desde entonces le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

Con información de EFE.

