Abuelita Lleva a Nieta de 5 Años al Dentista y se la Entregan Muerta

¡Lamentable! Una niña de 5 años identificada como Shirley, murió en una revisión con el dentista, en Guatemala; esto fue lo que narró su abuelita.

De acuerdo con los primeros reportes, la abuelita de la pequeña, Juana Santos, dijo que llevó a su nieta a una revisión de rutina a la Clínica Bio Dental.

Una vez que la niña estaba lista para entrar con el dentista, le pidieron que aguardara en la sala de espera, pues el procedimiento era sencillo y no era necesario que estuviera presente el tutor.

La mujer comenzó a notar que la situación era extraña, ya que solo era una revisión y se había demorado demasiado.

Ante su desesperación, ingresó por la fuerza al consultorio y se encontró con una escena terrible.

La señora Santos, narró que una vez que irrumpió en la habitación, observó a Shyrly sobre la silla dental.

Sin embargo, en lugar de estar esperando el final del tratamiento, estaba convulsionado.

Yo no esperaba esto, yo empujé la puerta y el doctor me dijo 'Salte'. Pero mi nena ya se estaba congestionando, yo tengo pruebas de que empecé a grabar. No me van a mentir