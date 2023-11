“No lo creía”, dijo Taylor Swift sobre el homenaje en el Cristo Redentor, durante el primer show de 'The Eras Tour' en Río de Janeiro, Brasil.

Durante el concierto, la cantante aprovechó para agradecer a sus fans por la manera tan creativa con la que le dieron la bienvenida al país.

Dije esto debe ser Photoshop. De alguna manera le colocaron la camiseta de Junior Jewels con Welcome To Brasil al Cristo Redentor.

Swift quedó en shock al ver la icónica camiseta inspirada en el atuendo del video musical “You Belong With Me”.

Aunque en la prenda original aparecen los nombres de sus amigos, los swifties aprovecharon su visita para colocar las diferentes ciudades y estados de Brasil, con la finalidad de que notara el cariño que tienen por ella en esta parte del mundo.

Fue una de las cosas más generosas que alguien haya hecho por mí.

La camiseta que porta el Cristo Redentor también incluye otros símbolos que han caracterizado a Taylor Swift, como un corazón de mano, un arco y una bufanda "All Too Well".

La cantante no paró de agradecer el gesto y mencionar que fue tan bello que no se considera merecedora de algo así.

