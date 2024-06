Tribu Remota del Amazonas se Conecta a Internet y se Vuelva Adicta a las Redes

Gracias al servicio Starlink de Elon Musk, la tribu marubo ubicada en la Amazonia ha accedido al Internet. Sin embargo, la llegada de esta tecnología ha provocado que los jóvenes de la tribu se vuelvan adictos a las redes sociales y a la pornografía.

Jóvenes marubo se hacen adictos al Internet

El pueblo marubo, con aproximadamente 2 mil miembros, es una de las tribus que habitan el valle del Yavarí, una de las zonas más remotas de la Amazonia, en la frontera de Perú y Brasil. Su contacto con los occidentales es escaso, pero esto ha cambiado radicalmente debido a la llegada del Internet.

Hace nueve meses, gracias al servicio Starlink de Elon Musk, la conexión web llegó por primera vez a esta región del Amazonas. El servicio ha supuesto un problema para la comunidad. Tsainama Marubo, líder marubo de 73 años, resumió así la situación para el New York Times:

Cuando llegó el Internet todos estaban felices. Pero ahora las cosas han empeorado. Los jóvenes se han vuelto flojos por el Internet, se han vuelto como los blancos.

Los Marubo son una tribu conservadora donde incluso los besos en público son censurados. Los ancianos de este pueblo han visto con preocupación cómo la llegada del Internet ha roto sus tradiciones.

Ahora, los jóvenes comparten pornografía en sus chats y muestran “un comportamiento sexual más agresivo”. Alfredo Marubo dijo al respecto:

Todos están tan conectados que a veces ni siquiera hablan con su propia familia.

Las ventajas del Internet en el Amazonas

No todo alrededor del Internet son malas noticias. La llegada del servicio supuso inicialmente un gran avance para este pueblo ubicado en una de las esquinas más remotas del mundo.

Gracias al la red pueden pedir ayuda de emergencia a las autoridades. Los marubo admiten que ya hubo casos de gente mordida por serpientes venenosas que pudo ser atendida con prontitud.

Igualmente, el Internet ha promovido un mayor contacto entre tribus, así como con familiares que ahora viven en zonas alejadas. No obstante, la adicción al celular ha cambiado sus hábitos en un sitio donde “si no cazas, no comes”. Tamaay Marubo dijo al respecto:

Algunos jóvenes mantienen nuestras tradiciones. Otros simplemente quieren pasar toda la tarde frente a sus teléfonos.

