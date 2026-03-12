Trump y Petro Hablan por Teléfono Tras No Ser Invitado a Cumbre "Escudo de las Américas" en EUA

El gobierno de Colombia dio a conocer que el presidente Gustavo Petro sostuvo una llamada telefónica de media hora con Donald Trump. La llamada ocurre pocos días después de la “Cumbre de las Américas”, donde Estados Unidos discutió sobre seguridad en la región con sus aliados directos, sin convocar a México, Brasil y Colombia.

El comunicado del gobierno colombiano indicó que los mandatarios hablaron de “temas energéticos, hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y la lucha conjunta contra el narcotráfico”. El escrito publicado en X, antes Twitter, menciona que Donald Trump se disculpó con Petro y le reiteró que siempre sería bienvenido en Estados Unidos:

“El presidente Trump, a su vez, reiteró que el presidente Petro siempre será bienvenido en los Estados Unidos y expresó disculpas por algún inconveniente previo relacionado con una invitación a Miami”.

Además, el estadounidense deseó suerte a Petro en su próxima reunión con Venezuela.