¿Deseo cumplido? Una joven se quejó de su trabajo en redes sociales y luego de unos días, la despidieron.

A través de TikTok, Carmen compartió un video-reto sobre “Cosas que me molestan”, en el que las personas aprovechan el espacio para externar todo aquello que detestan de su trabajo.

Por lo que en este caso, ella mencionó cómo se sentía en la cafetería donde laboraba, por ejemplo, compartió que le fastidiaba la excesiva vigilancia y los grupos de WhatsApp.

Estoy en el trabajo, estoy trabajando. Estoy en mi casa, estoy descansado. No me escriban

Las quejas no solo fueron sobre los métodos de trabajo en la cafetería, también de los clientes.

Me molesta que se quejen conmigo sobre los precios. ¿Yo qué hago? ¿Yo le puse precio a esto? ¿Te obligue a meterte aquí? ¿Por qué no pruebas irte a otra cafetería

Luego de hacerse viral con este video, Carmen compartió que un día llegando a su trabajo, se encontró con la visita del personal de Recursos humanos.

Me estaban esperando los del Recursos Humanos para tener una charlita amistosa, voy y me sueltan una verborrea impresionante, como si se hubiesen metido el diccionario por el c+l0

El personal le dijo que vieron el video y se dieron cuenta que no estaba a gusto con el puesto, por lo que tenía que dejar de trabajar en ese sitio.

Para evitar que denunciara un despido injustificado, le llevaron una serie de documentos “con pruebas” sobre algunas faltas.

Sin embargo, contrario a la reacción normal de un despido, la joven celebró que la echaran del lugar.

Me dio rabia porque no me avisaron antes, o sea, para qué me hacen ir al trabajo, lavar el uniforme, ir al sitio para soltarme la biblia entera para decirme que estoy despedida. Amor, mejor dime ‘more, estás despedida, ¿vale?’ Y yo Te digo ‘Ok, pásame la notificación