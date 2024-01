Video: Motociclista Pierde Una Pierna al Rozar Auto a Toda Velocidad

Un motociclista perdió una pierna al chocar con un auto en el municipio de El Doncello, Colombia; así captaron el terrible accidente.

En las imágenes que grabó una cámara de videovigilancia, se observa el momento en el que transitan varias motocicletas por una de las calles.

Mientras eso sucede, un auto compacto que permanecía estacionado hace una maniobra para incorporarse a la vialidad.

Sin embargo, la víctima no disminuye la velocidad de la moto, ni se da cuenta que el coche ya está prácticamente a mitad de la vialidad.

A pesar de ello, solo se da un “rozón” entre los vehículos. No obstante, el joven resultó severamente lesionado: el motociclista perdió una pierna.

Lo anterior, porque la pierna del hombre quedó incrustada en la facia delantera del carro.

El video muestra cómo la extremidad se atora en la unidad, lo que provoca que el joven “motero” salga proyectado, pero sin una parte de su cuerpo.

Hasta el momento se tiene conocimiento de que el motociclista se encuentra hospitalizado en la ciudad de Florencia, en El Doncello, Colombia.

La manera en la que un motociclista perdió una pierna durante el percance vial, provocó asombro entre los internautas.

Yo tengo moto pero no soy capaz de andar rápido por una zona rural y no es por miedo si no por respeto en las vías.

No entiendo si el de la moto pensó que iba a atravesar el carro sin pasarle nada, así haya sido imprudencia del carro no sé si la gente no es capaz de disminuir la velocidad, frenar, o se distrae y no ve lo que hay alrededor.