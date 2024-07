Video | Policía Dispara contra Portero tras Discusión entre Jugadores de Futbol

El futbol brasileño vivió una jornada de terror, luego de que un policía disparó una bala de goma contra un jugador del Gremio Anápolis, en un partido del Campeonato Goiano de la Segunda División.

Ramón Souza, portero del equipo, fue quien recibió el disparo tras un altercado registrado al final del encuentro contra el Centro Oeste. Los hechos ocurrieron en el estadio Jonas Duarte, en Anápolis.

Ramón Souza fue atendido por una hemorragia derivada del impacto por bala de goma en el muslo izquierdo, y de acuerdo con el propio club, el jugador está fuera de peligro, y su pierna tampoco se encuentra en riesgo.

Isto aconteceu na 2ª divisão do Campeonato Goiano, o goleiro Ramon Souza do Grêmio Anápolis, foi atingindo por uma bala de borracha.

Simulação, cera, desorganização e agora, até tiro em pleno gramado. Sabe quando seremos protagonistas do futebol mundial novamente? ASSIM

NUNCA! pic.twitter.com/OKUTRcVeiX