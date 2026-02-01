Liberan a Niño Liam y A su Padre tras ser Detenidos por ICE

Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, detenidos por agentes de migración en Minnesota y recluidos en un centro de ICE en Texas, fueron liberados por orden judicial. Han regresado a Minnesota, según el representante texano Joaquín Castro.

Los dos fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero. Fueron llevados a un centro de detención en Dilley, Texas.

Katherine Schneider, portavoz del congresista demócrata, confirmó que ambos habían llegado a casa. Añadió que Castro los recogió en Dilley el sábado por la noche y los acompañó a su casa el domingo, en Minnesota.

Associated Press envió un correo electrónico al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios sobre la liberación del padre y el hijo. No hubo respuesta inmediata.

Las imágenes del joven que llevaba un sombrero de conejito y una mochila de Spider-Man y rodeado de oficiales de inmigración provocaron indignación por la represión de la administración Trump en Minneapolis.

ICE utilizó al niño Liam como "cebo"

Vecinos y funcionarios escolares afirman que agentes federales de inmigración usaron al niño en edad preescolar como cebo, diciéndole que llamara a la puerta de su casa para que su madre abriera. El Departamento de Seguridad Nacional calificó esa descripción de los hechos como una "mentira descarada". Afirmó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en la entrada de su casa.

Castro le escribió una carta a Liam mientras estaban en el avión rumbo a Minnesota, en la que le dijo al joven que había “conmovido al mundo”.

“Tu familia, tu escuela y muchos desconocidos rezaron por ti y ofrecieron todo lo posible para que regresaras a casa”, escribió Castro en redes sociales. “No dejes que nadie te diga que este no es tu hogar. Estados Unidos se convirtió en la nación más poderosa y próspera del mundo gracias a los inmigrantes, no a pesar de ellos”.

En una publicación en las redes sociales, la senadora estadounidense Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, dio la bienvenida al niño de regreso a Minnesota y dijo que "debería estar en la escuela y con su familia, no detenido", y agregó: "Ahora ICE debe irse".

