Manifestante Pierde la Mano tras Explosión de Granada durante Protesta en Francia

Un manifestante perdió la mano en Saint Etienne, en el centro de Francia, por la explosión de una granada que fue lanzada por las fuerzas de seguridad, en medio de protestas por una crisis en el sistema educativo público.

De acuerdo con las primeras informaciones, el manifestantes habría recogido la granada con la mano. La fuente no especificó qué clase de artefacto era.

Integrantes del personal médico del hospital universitario de Saint Etienne al que fue trasladado, citados por Le Progrès, señalaron que tenía la mano derecha destrozada. El joven herido explicó, según el relato de los sanitarios, que había recogido la granada del suelo antes de explotar.

La principal central sindical francesa, la CGT, afirmó que alrededor de 500 mil personas participaron este 17 de octubre en mil 750 manifestaciones en todo el país para protestar contra el aumento del costo de vida.

"El gobierno debe poner fin a su represión y responder de inmediato a las reivindicaciones sociales", indicó el sindicado a través de un comunicado enviado a la AFP, luego de que la policía usara gases lacrimógenos, granadas de dispersión y cañones y de agua contra manifestantes.

Cabe mencionar que algunos de los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad o irrumpieron en edificios públicos.