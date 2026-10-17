Internacional

Manifestante Pierde la Mano tras Explosión de Granada durante Protesta en Francia

El joven habría recogido un artefacto explosivo en medio de una manifestación por una crisis en el sistema educativo

Manifestación FranciaUn manifestante perdió la mano tras la explosión de una granda en Francia. Foto: Agencia AFP

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