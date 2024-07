Al menos 90 personas han muerto y más de 200 resultaron heridas en un ataque de Israel en la zona humanitaria de Al Mawasi donde supuestamente se escondían altos cargos de Hamás.

Atef al-Hout, director del Hospital Nasser:

La situación es evidente. Éste es un mundo injusto, éste es un mundo que no ha sido capaz de poner un límite a la ocupación sionista, a la ocupación israelí, ni a las masacres que se cometen cada día contra esta gente indefensa.

De acuerdo con testigos tres misiles impactaron en el centro de esta zona humanitaria localizada al oeste de Khan Younis y a la que han llegado miles de desplazados tras el comienzo de la incursión de Israel en Rafah.

Abdallah Abu Madi, sobreviviente:

Cuando empezaron los ataques aéreos, vimos los misiles y comenzamos a correr. Me salvaron la vida, mis hijos, mi esposa y otros miembros de mi familia también resultaron heridos.

Ataque tenía como objetivo a Mohamed Al Masri, número dos de Hamás

Tras más de nueve meses de guerra contra Hamás, Israel afirmó que el ataque tenía como objetivo a Mohamed Al Masri, también conocido como Mohamed Deif el comandante de las brigadas Ezzedim Al Qassan, el brazo Hamás, así como a Rafah Salama, comandante de Hamás en Khan Younis.

Mohamed Deif es considerado el número dos de Hamás en la Franja de Gaza solo detrás de Yahya Sinwar y de acuerdo con Israel es uno de los principales responsables del ataque del 7 de octubre.

Hamás asegura que Israel busca encubrir esta nueva masacre

Por su parte el grupo islamista negó que el ataque fuera realizado contra alguno de sus líderes y acusó a Israel de mentir sobre los objetivos del bombardeo para tratar de encubrir esta masacre.

Ezzat al-Racheq, miembro de la Oficina de Medios de Hamás:

Se trata de masacres sin precedentes, ni en la historia moderna ni en toda la historia. Esta masacre, que tuvo como objetivo una zona considerada segura, una zona clasificada como segura por el ejército de ocupación que llamó a la gente a ir allí, sin embargo, engañó a la gente y la atacó de esta manera brutal.

Condenan esta nueva masacre por parte de Israel

Países árabes condenaron el ataque, Egipto pidió a Israel que deje de despreciar la vida de los civiles indefensos y se adhiera a las normas humanitarias, Jordania por su parte acusó a Israel de realizar ataques sistemáticos contra civiles y refugios, mientras Turquía consideró que el ataque es un intento de Netanyahu para evitar las negociaciones.

El ataque se produce en medio de los esfuerzos de los mediadores para lograr un acuerdo entre Israel y Hamás para alcanzar un alto al fuego Franja de Gaza que permita liberar a los rehenes israelíes.

