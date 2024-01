Andrés Roemer Salió de la Cárcel en Israel; Seguirá en Arresto Domiciliario

El escritor y exdiplomático Andrés Roemer informó que salió de la cárcel en Israel, aunque el proceso en su contra lo seguirá en arresto domiciliario.

La Policía israelí detuvo el 2 de octubre de 2023 al escritor y exdiplomático mexicano Andrés Roemer, acusado de abuso sexual, y con varias solicitudes de extradición en su contra por parte de México.

El mismo 2 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la detención en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

En un mensaje publicado en una cuenta de la red social X, antes Twitter, al parecer manejada por familiares y personas cercanas a Roemer, se informó el 27 de enero de 2024 que el exdiplomático había dejado la prisión, pero no se le permitió informarlo en su momento.

Les ofrezco disculpas mi estar y no estar en redes. Al principio me prohibieron decir que estoy fuera, por otro lado, sorpresivamente; me necesite aislado y en recuperación.