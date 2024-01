Más de 22 Mil Muertos en la Franja de Gaza; Líbano Busca que Hezbolá No Incremente la Crisis

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza anunció este miércoles 3 de enero del 2024 que las operaciones militares israelíes en ese territorio han cobrado 22 mil 313 vidas desde que comenzó la crisis en Medio Oriente el pasado 7 de octubre.

Asimismo, se precisó que desde esa fecha 57 mil 296 personas han resultado lesionadas en el enclave palestino.

Este nuevo balance incluye a los 128 muertos y 261 heridos por ataques israelíes en Gaza en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Sanidad de la Franja, en el día 89 de guerra entre el Ejército israelí y Hamás.

Noticia relacionada: Siria Acusa a Israel de Nuevo Ataque con Misiles, Cuarto en Cuatro Días

Líbano intenta que Hezbolá no expanda el conflicto

Mientras tanto, el Gobierno de Líbano ha confirmado que está en contacto con el partido-milicia Hezbolá para intentar evitar un incremento del conflicto con Israel en la frontera, tras la muerte de un alto cargo de Hamás este pasado martes en un ataque vinculado al Ejército israelí en la capital libanesa, Beirut.

El ministro de Exteriores libanés, Abdalá Bu Habib, ha recalcado en declaraciones a la emisora británica BBC 4 que las autoridades han iniciado conversaciones con el grupo para "convencerles" de que "no deben responder" a la muerte del 'número dos' del brazo político de Hamás, Salé al Aruri.

El canciller explicó que se encuentran muy preocupados ya que los libaneses no quieren verse arrastrados a una guerra con Israel.

En este sentido, señaló que incluso, el propio Hezbolá no quiere verse involucrado en una guerra regional y ha pedido a los países occidentales que presionen a Israel para que ponga fin a su violencia y sus acciones, no solo en Líbano, sino también en Gaza.



Horas antes, Hezbolá había asegurado que la muerte de Al Aruri junto a otras seis personas no quedaría sin respuesta ni castigo.

Historias recomendadas:

Con información de EFE y Europa Press

OGG