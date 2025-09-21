Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal Reconocen a Palestina como Estado

Canadá en coordinación con otros países como el Reino Unido, Francia y Australia, reconocieron este domingo el Estado de Palestina, como "un paso necesario para preservar la solución de dos Estados, dada la insostenible naturaleza de la situación actual", esto en referencia a la guerra entre Palestina e Israel.

El Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso el domingo.

En una cumbre en la ONU, copresidida por Francia y Arabia Saudita el lunes, dedicada a abordar el futuro de la solución de dos Estados, una decena de países confirmarán su reconocimiento formal del Estado palestino.

Reino Unido, aliado histórico de Israel, dio el paso este domingo en un cambio histórico en décadas de política exterior británica.

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que el reconocimiento formal del Estado de Palestina es con el objetivo de "revivir la esperanza de la paz" para los palestinos e israelíes bajo una solución de dos Estados.

"Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. Por el momento no tenemos ninguno de los dos", dijo el jefe del Gobierno británico a través de un vídeo pregrabado y publicado en redes sociales.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

"Hace más de 75 años reconocimos el Estado de Israel como una patria para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que reconocen también el Estado palestino", agregó.

En su discurso, de alrededor de 6 minutos, Starmer dejó claro que este reconocimiento no es una "recompensa" para el grupo paramilitar islamista Hamás, como afirman el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, o el presidente estadounidense, Donald Trump,y anunció más sanciones a sus componentes en las próximas semanas.

"Hamás es una organización terrorista brutal. Nuestro llamamiento a una verdadera solución de dos Estados es exactamente lo contrario de su odiosa visión. Así que seamos claros. Esta solución no es una recompensa para Hamás, porque Hamás no puede tener futuro ni puede tener ningún papel en el Gobierno ni en la seguridad (de Gaza)", puntualizó.

En las últimas semanas, Canadá había anticipado su intención de reconocer el Estado de Palestina aunque la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, dijo que la "normalización" de las relaciones diplomáticas no se producirá hasta que las autoridades palestinas implementen una serie de reformas democráticas.

Más de 65 mil palestinos muertos

Aproximadamente tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, proclamado en 1988 por la dirección palestina en el exilio.

Israel lanzó el martes una gran campaña militar terrestre y aérea para tomar Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio, para aniquilar a Hamás.

El conflicto estalló el 7 de octubre de 2023, cuando comandos islamistas mataron en Israel a mil 219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales.

La campaña de represalia israelí mató a más de 65 mil 200 palestinos en la Franja de Gaza, también en su mayor parte civiles, según cifras del ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.

Este domingo el ejército israelí dijo que se lanzaron dos proyectiles desde Gaza, uno de los cuales fue interceptado y el otro cayó en el sur de Israel sin que se reportaran víctimas.

Con información de EFE y AFP

