Internacional

Melania Trump Logra Alto al Fuego entre Rusia y Ucrania en Oleshky, Afirma la Casa Blanca

El acuerdo humanitario entraría en vigor el 29 de octubre para facilitar la entrega de ayuda y la evacuación de civiles

Melania TrumpMelania Trump en una ceremonia donde el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva sobre la salud de la mujer. Foto: AFP

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