Melania Trump Logra Alto al Fuego entre Rusia y Ucrania en Oleshky, Afirma la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, consiguió impulsar un alto el fuego de carácter humanitario en Oleshky, ciudad ucraniana bajo ocupación rusa, informó la Casa Blanca este viernes.

La tregua está prevista para comenzar el 29 de octubre y tiene como objetivo permitir el ingreso de ayuda humanitaria y la salida de civiles.

De acuerdo con la presidencia estadounidense, Melania Trump inició las conversaciones para alcanzar el acuerdo y, junto con un representante, mantuvo contactos directos con dirigentes de Rusia y Ucrania para establecer las condiciones del cese de hostilidades.

La protección de los niños afectados por conflictos armados ha sido uno de los temas centrales de la agenda de Melania Trump. A principios de este año, la primera dama organizó una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada a esta problemática.

También ha enviado una carta personal al presidente ruso, Vladímir Putin, con el propósito de facilitar la reunificación de menores desplazados por la guerra con sus familias.

La iniciativa anunciada por la Casa Blanca busca atender la situación de los habitantes que permanecen en Oleshky, donde el acceso a alimentos y suministros médicos se ha visto limitado durante meses.

La ciudad se encuentra a orillas del río Dniéper, una zona que separa posiciones de las fuerzas ucranianas y territorios bajo ocupación rusa. Sus habitantes enfrentan condiciones precarias, con falta de electricidad, calefacción y agua corriente, además de caminos afectados por minas terrestres y vehículos incendiados.

El Kremlin precisó que el calendario de alto al fuego propuesto por Melania Trump está en elaboración.

El jefe del Estado Mayor de Rusia informó que sus fuerzas militares respetarán una tregua en Oleshky, localidad ucraniana bajo control ruso, con el propósito de facilitar el desarrollo de acciones humanitarias.

A través de un mensaje difundido en la plataforma rusa MAX, el general Valeri Guerásimov señaló que el alto el fuego comenzará "a partir del 27 de octubre de 2026", como parte de la "operación humanitaria" que se lleva a cabo en las inmediaciones de esa ciudad.

FBPT